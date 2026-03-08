Movilización de seguridad en Saltillo tras hallazgo de cuerpo sin vida

SALTILLO, Coahuila.- Una movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este domingo en la colonia 10 de Mayo, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios.

El hallazgo generó la presencia de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte. A su llegada, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área desde la prolongación Urdiñola para permitir el desarrollo de las diligencias.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y recabaron indicios en la zona con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba lesiones graves en la cabeza que habrían sido provocadas con un objeto contundente, presuntamente un machete, lo que apunta a que se trataría de un ataque violento.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa del fallecimiento y aportar datos a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del hombre ni se ha informado sobre la detención de algún presunto responsable.