Se fractura marcha del 8M en Saltillo; dos contingentes, una misma consigna

Saltillo, Coahuila.- A pesar de que las consignas no han cambiado —buscar mayor visibilidad a la discriminación y la violencia contra las mujeres—, la marcha de este 8 de marzo en Saltillo se vio marcada por las diferencias entre los colectivos organizadores.

Aunque todas recorrieron gran parte de la ruta tradicional trazada desde hace más de cinco años, al llegar al centro histórico el contingente se dividió. Un grupo continuó su camino hacia la Plaza Nueva Tlaxcala, mientras que otro decidió permanecer en la Plaza Acuña.

Mientras algunas manifestantes optaron por exhibir públicamente a presuntos agresores, violentadores y deudores alimentarios, otras enfocaron su participación en el cuidado de las infancias, además de realizar presentaciones artísticas y actos simbólicos en conmemoración de la lucha feminista.

La convocatoria ya se había visto marcada semanas antes por desacuerdos entre distintas organizaciones, situación que este domingo se reflejó en la movilización, donde también se percibió una menor participación en comparación con años anteriores.

Pese a ello, las voces que sí salieron a las calles hicieron resonar sus consignas a lo largo de uno de los principales bulevares de la ciudad. Entre pancartas, cánticos y mensajes pintados en cartulinas, las manifestantes reiteraron su exigencia de justicia, seguridad y respeto a sus derechos.

El 8M volvió a convertirse en un espacio de memoria, denuncia y reflexión. Aun con diferencias en la forma de manifestarse, el mensaje central permaneció intacto: exigir un alto a la violencia contra las mujeres y recordar que la lucha por la igualdad sigue vigente.

Con cada paso y cada consigna, las asistentes dejaron claro que, aunque los caminos puedan dividirse, la demanda de una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades continúa siendo una causa que las une.