PAR: Preparados para auxiliar en cualquier emergencia

COAHUILA.- La labor de la Policía de Acción y Reacción (PAR) va más allá de responder ante situaciones de riesgo. Su preparación también les permite intervenir cuando las condiciones climatológicas representan un peligro para las familias.

Intervención en Emergencias Climáticas

Durante lluvias intensas, inundaciones y emergencias derivadas de fenómenos naturales, los elementos de la PAR se mantienen en las calles para brindar auxilio, apoyar a personas en situación vulnerable y permanecer atentos ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población.

Su trabajo no se limita a patrullar o atender llamados de emergencia. También implica acercarse a la ciudadanía, apoyar a quienes requieren ayuda para ponerse a salvo y mantener presencia en los sectores afectados mientras las condiciones representan un riesgo.

La preparación de los elementos les permite responder ante escenarios complicados, pero su labor también contempla brindar apoyo directo a las familias cuando una contingencia altera sus actividades y pone en riesgo su integridad.

Apoyo a la Comunidad Durante Contingencias

Durante una emergencia, la presencia de los cuerpos de seguridad y auxilio permite reforzar la atención en las zonas afectadas y mantener vigilancia ante cualquier situación que requiera una intervención inmediata.

Porque la seguridad también significa estar presentes cuando más se necesita, recorrer las calles y acompañar a la ciudadanía durante momentos de dificultad.