Valeria González reporta 20 casos de violencia familiar en Frontera

La Instancia de la Mujer de Frontera atendió aproximadamente 20 casos durante septiembre, principalmente relacionados con violencia familiar y de pareja, informó su directora, Valeria González.

La funcionaria señaló que, aunque la cifra representa una disminución respecto a otros meses, continúan brindando atención y acompañamiento a las mujeres que buscan ayuda ante situaciones de violencia.

¿Qué tipos de violencia se reportan?

Explicó que los principales motivos de atención están relacionados con agresiones dentro del entorno familiar y por parte de la pareja.

González indicó que durante septiembre no se registraron casos que requirieran el ingreso de alguna mujer a un refugio; sin embargo, señaló que cuentan con esta alternativa para quienes enfrenten una situación que ponga en riesgo su integridad.

Seguimiento a denuncias de violencia

En cuanto a las denuncias, reconoció que continúan presentándose casos en los que las mujeres deciden continuar con el proceso legal, por lo que la instancia mantiene el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

La directora destacó que trabajan de manera coordinada con la Fiscalía, el Centro Libre y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con el objetivo de brindar atención integral.

Zonas con mayor incidencia

Precisó que las colonias Occidental, Borja y Sierrita concentran la mayor cantidad de casos atendidos por la instancia.