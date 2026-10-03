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Coahuila

Valeria González reporta 20 casos de violencia familiar en Frontera

Las colonias Occidental, Borja y Sierrita son las que concentran más casos atendidos por la Instancia de la Mujer en Frontera.

Por Azucena Tenorio - 03 octubre, 2026 - 03:24 p.m.
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      La Instancia de la Mujer de Frontera atendió aproximadamente 20 casos durante septiembre, principalmente relacionados con violencia familiar y de pareja, informó su directora, Valeria González.

      La funcionaria señaló que, aunque la cifra representa una disminución respecto a otros meses, continúan brindando atención y acompañamiento a las mujeres que buscan ayuda ante situaciones de violencia.

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      ¿Qué tipos de violencia se reportan?

      Explicó que los principales motivos de atención están relacionados con agresiones dentro del entorno familiar y por parte de la pareja.

      González indicó que durante septiembre no se registraron casos que requirieran el ingreso de alguna mujer a un refugio; sin embargo, señaló que cuentan con esta alternativa para quienes enfrenten una situación que ponga en riesgo su integridad.

      Seguimiento a denuncias de violencia

      En cuanto a las denuncias, reconoció que continúan presentándose casos en los que las mujeres deciden continuar con el proceso legal, por lo que la instancia mantiene el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

      La directora destacó que trabajan de manera coordinada con la Fiscalía, el Centro Libre y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con el objetivo de brindar atención integral.

      Zonas con mayor incidencia

      Precisó que las colonias Occidental, Borja y Sierrita concentran la mayor cantidad de casos atendidos por la instancia.

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