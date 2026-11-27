Dos elementos de Seguridad Pública fueron suspendidos y uno más dado de baja por actos de corrupción, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas para depurar la corporación y recuperar la confianza de la ciudadanía.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que desde hace aproximadamente dos meses se endurecieron las acciones para sancionar a los elementos a quienes se les comprueban conductas irregulares relacionadas con corrupción.

Señaló que uno de los objetivos de su administración es cambiar la percepción que existe sobre la corporación policiaca y erradicar prácticas que afectan la imagen de la institución y la confianza de los habitantes.

El Edil aseguró que las sanciones aplicadas buscan generar un cambio en el desempeño de los elementos y dejar claro que no se permitirá que continúen conductas indebidas dentro de Seguridad Pública.

Acciones de la autoridad

Respecto a la capacidad operativa, indicó que actualmente el municipio cuenta con 32 elementos policiacos y, por el momento, no contempla incrementar la plantilla, al considerar que el personal disponible es suficiente para atender las necesidades de vigilancia.

Agregó que también disponen de 10 unidades para realizar labores de seguridad, entre ellas dos patrullas entregadas por el Gobierno del Estado.

Impacto en la comunidad

Leija Vega afirmó que la corporación cuenta con personal y herramientas para cumplir con sus responsabilidades, por lo que pidió a habitantes y visitantes, incluidos los paisanos que transitan por el municipio, tener confianza y tranquilidad al circular por Cuatro Ciénegas.

Reiteró que continuarán las acciones para mejorar el funcionamiento de Seguridad Pública y evitar que los actos de corrupción tengan cabida dentro de la corporación.