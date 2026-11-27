El Ayuntamiento de Frontera analiza la posibilidad de autorizar una ampliación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas durante diciembre, luego de que representantes de establecimientos comerciales se acercaran a la Dirección de Ingresos para conocer las condiciones del programa.

Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, informó que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal o por escrito para gestionar esta medida, aunque representantes de algunas cadenas comerciales ya han realizado consultas sobre la dinámica que se aplicará durante la temporada decembrina.

El Ayuntamiento aún espera propuestas

Explicó que tampoco se ha presentado una propuesta ante el Cabildo, por lo que será necesario esperar a que el tema sea revisado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y posteriormente informado a los regidores para su análisis y posible autorización.

El funcionario señaló que probablemente se mantendrían términos similares a los del año anterior; sin embargo, aclaró que todavía no es posible confirmar los horarios, debido a que no existe un acuerdo oficial del Cabildo.

Límites actuales de operación

Recordó que los establecimientos actualmente tienen como límite de operación las 10:00 de la noche, mientras que en anteriores ampliaciones se han autorizado hasta dos horas adicionales, tanto entre semana como durante los fines de semana.

López Gaytán destacó que la intención de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú es generar condiciones que favorezcan la actividad económica, particularmente de los comerciantes locales, para que el consumo y la derrama económica permanezcan en el municipio.

Añadió que este tipo de medidas busca respaldar a los negocios fronterenses durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial, aunque reiteró que cualquier modificación deberá contar primero con la aprobación correspondiente.