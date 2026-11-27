Las compras de mexicanos en Estados Unidos han perdido atractivo debido a las largas filas para cruzar la frontera, el encarecimiento de los productos y el costo de la gasolina, situación que ha favorecido al comercio local, aseguró Arturo Valdés Pérez, presidente de la CANACO.

El dirigente empresarial señaló que cada vez menos personas viajan al país vecino para adquirir ropa, calzado, regalos y artículos electrónicos, pues actualmente encuentran ofertas y precios competitivos en los establecimientos de la región.

Impacto de las Compras en Estados Unidos

Explicó que los tiempos de espera para cruzar la frontera pueden alcanzar entre tres y cinco horas, a lo que se suma el gasto de combustible y el incremento en los precios de los productos en Estados Unidos.

Indicó que campañas comerciales como El Buen Fin buscan retener el dinero que anteriormente se destinaba a las compras en el extranjero, mediante descuentos y promociones en los establecimientos locales.

Entre los productos que tradicionalmente buscaban los consumidores en Estados Unidos destacan los artículos electrónicos, principalmente las pantallas, que actualmente también pueden encontrarse a precios competitivos en los negocios de la región.

Competencia del Comercio Electrónico

Valdés Pérez reconoció que las compras por internet representan una competencia para los establecimientos físicos, debido a la facilidad de adquirir productos desde casa y recibirlos a domicilio.

Aseguró que, hasta el momento, el comercio local mantiene una actividad normal y sin afectaciones considerables por la disminución de compradores que viajan a Estados Unidos.

Finalmente, destacó que diciembre representa el mejor periodo del año para los comerciantes, debido a la derrama económica que generan el pago de aguinaldos, ahorros y salarios, recursos que impulsan las ventas en prácticamente todos los sectores comerciales.