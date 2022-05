Cuatro Ciénegas: "Yoana es inocente"

CUATRO CIÉNEGAS., COAH.- El Alcalde Humberto Villarreal dijo que Yoana Garza Herrera quien funge en el ayuntamiento como directora de desarrollo sustentable es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, lo anterior debido al fraude que se realizó en agravio de las finanzas de la empresa Altos Hornos de México y en donde su nombre salió a relucir entre más de 20 supuestos involucrados.

El edil dijo que, si bien Yoana Garza trabajó hace varios años para Altos Hornos de México, esto no quiere decir que ella sea parte del desfalco millonario que se realizó en la empresa acerera, el cual se está investigando, pues se cree que son muchas personas las posibles involucrados.

Dijo que mientras no exista una demanda formal en contra de la directora, ella podrá seguir trabajando para el ayuntamiento, toda vez que se puede señalar a muchas personas, pero es importante que se cumpla con la investigación correspondiente y se denuncie ante la ley a quien verdaderamente haya sido parte de este desfalco.

"Contra Yoana no hay nada, ella es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero es injusto que se emitan señalamientos en su contra y que se tomen acciones si no existe una demanda legalmente establecida, mientras no lo haya, ella podrá seguir prestando sus servicios para la administración, pues conocemos de su buen desempeño laboral y sobre todo de que es una persona integra".

Mencionó que al platica con Yoana ella le dio a conocer que este problema viene de hace más de seis años donde al solicitar trabajo en una empresa entregó toda su papelería y posiblemente de ahí venga la confusión.

"Yo como alcalde no puedo justificar ninguna mala acción, por lo que si se comprueba su participación en el desfalco a la empresa Altos Hornos se va a ir, sin embargo, hasta ahora ella realiza su labor de manera normal, debido a que no le han comprobado nada ni existe una denuncia en su contra".