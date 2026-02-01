Frontera impulsa cultivo de nopal para enfrentar escasez de agua

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de ofrecer alternativas productivas ante la escasez de agua y fortalecer la economía de las familias ejidatarias, el municipio de Frontera trabaja en un proyecto conjunto con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) para el establecimiento de parcelas demostrativas de nopal forrajero y nopal verdura.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que esta iniciativa se desarrollará mediante un convenio de participación entre el Ayuntamiento y la universidad, en el que el municipio aportará recursos clave como tierra y agua, además del acompañamiento técnico por parte de especialistas.

Detalló que el proyecto contempla la participación inicial de cuatro productores, dos del ejido 8 de Enero, uno del ejido La Cruz y uno más del ejido Pozuelos de Arriba, quienes en conjunto destinarán una hectárea para el cultivo como modelo demostrativo.

"El nopal verdura es para consumo humano y el nopal forrajero para consumo animal. Es un cultivo muy noble que no requiere grandes cantidades de agua, lo cual lo convierte en una opción viable ante la problemática hídrica que enfrentan los productores", explicó el funcionario.

Rodríguez señaló que la finalidad es demostrar la rentabilidad y adaptabilidad del cultivo, de modo que los ejidatarios puedan obtener un ingreso adicional a sus actividades tradicionales, y que la misma plantación sirva como fuente de material vegetativo para replicar el proyecto con otros productores.

"Queremos convencerlos con hechos, que vean que el cultivo funciona, que es una alternativa real y que puede abrir nuevas oportunidades para el campo de Frontera", puntualizó, al destacar que este proyecto podría ampliarse en etapas posteriores.