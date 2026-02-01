Sari Pérez invita a pagar el Predial en Frontera: descuentos y rifa

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú invitó a las y los contribuyentes de Frontera a aprovechar los beneficios vigentes durante el mes de febrero al realizar el pago del impuesto Predial, recordando que esta contribución ciudadana es fundamental para seguir impulsando obras, servicios y acciones que mejoran la vida diaria de las familias fronterenses.

La presidenta municipal exhortó a la población a sumarse al programa "Cumple y Gana pagando tu Predial 2026", una estrategia que reconoce el compromiso de quienes cumplen con esta obligación y fortalece las finanzas municipales, permitiendo continuar con proyectos de infraestructura, pavimentación, seguridad y desarrollo urbano.

Durante febrero se otorgan descuentos del 30 % en casa habitación y 10 % para empresas, negocios, lotes baldíos, rústicos y urbanos. Además, se mantiene una cuota fija de 94 pesos para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, aplicable únicamente a la vivienda que habitan.

Asimismo, la alcaldesa recordó que se ofrece 100 % de descuento en recargos de años anteriores, lo que representa una excelente oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación y se pongan al corriente sin cargos adicionales.

Finalmente, Sari Pérez señaló que quienes realicen su pago recibirán boletos para participar en la Magna Rifa del Contribuyente Cumplido, donde podrán ganar un auto JAC modelo 2026, una motocicleta Italika y un centro de lavado, reiterando que cumplir con el Predial es una forma directa de hacer equipo por Frontera y seguir avanzando con orden y rumbo.