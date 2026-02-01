Protección Civil realiza inspección de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de una estrategia permanente de prevención de riesgos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Frontera llevó a cabo un operativo de inspección en establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de garantizar que operen bajo las normas de seguridad vigentes en el municipio.

El titular, Abraham Palacios Cedillo, informó que en el municipio se tiene registro de más de 50 negocios de este giro, los cuales fueron revisados sin que se detectaran irregularidades o situaciones que representaran un riesgo, resultado que calificó como positivo.

El técnico verificó el cumplimiento del reglamento municipal dentro del programa anual, evaluando aspectos clave como la vigencia y correcta ubicación de extintores, señalética de emergencia visible, salidas de evacuación libres de obstrucciones e instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas.

Palacios Cedillo subrayó que estos operativos no tienen un fin recaudatorio ni sancionador, sino preventivo, ya que buscan reducir riesgos tanto para los trabajadores como para los clientes que acuden diariamente a este tipo de comercios.

"La intención no es sancionar, sino prevenir incidentes y fortalecer la cultura de la seguridad en los establecimientos", puntualizó el funcionario, al reiterar que este tipo de revisiones continuarán realizándose de manera periódica en distintos puntos de la ciudad.