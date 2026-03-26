Diego Garduño destaca iniciativa de estudiantes UAC sobre revictimización en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras la presentación de una iniciativa por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes realizado en el Congreso del Estado en torno a evitar la revictimización de personas en medios de comunicación y plataformas digitales, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, subrayó la importancia de reconocer y abordar dicho tema.

Explicó que, la Constitución, en su artículo 20 Apartado C, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 109, establecen de manera clara los derechos de las víctimas, los cuales deben ser respetados en cualquier circunstancia en la que una persona haya sufrido una conducta delictiva.

Estos marcos legales, señaló, son fundamentales para garantizar un trato digno y evitar daños adicionales.

El funcionario recordó que, además de estas disposiciones, existe la Ley General de Víctimas y una legislación estatal que regula las prerrogativas y mecanismos de apoyo a los que puede acceder cualquier persona afectada por un delito.

Dichas leyes buscan asegurar que las víctimas reciban acompañamiento, protección y acceso a la justicia sin ser expuestas a situaciones que vulneren nuevamente su integridad.

En este contexto, Garduño Guzmán destacó la relevancia de la iniciativa presentada por las jóvenes universitarias, al considerar que la revictimización es un fenómeno que debe atenderse con responsabilidad y perspectiva de derechos humanos.

Subrayó a su vez que, los medios de comunicación juegan un papel clave en la forma en que se difunde la información relacionada con hechos delictivos.

Finalmente, el delegado enfatizó que el objetivo es fortalecer la protección de las víctimas mediante un manejo adecuado y ético de la información, evitando que la exposición pública genere un daño adicional o impida su proceso de reparación.

"Se trata de tutelar de mejor manera a las personas afectadas y promover prácticas comunicativas responsables", concluyó.