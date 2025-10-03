Capacitación en Fomento Económico para Emprendedores Mayores de 50 años en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La regidora de Fomento Económico, Yazmín Asís, anunció la realización de un curso dirigido a personas de 50 años y más que buscan emprender un negocio, fortalecer su administración o encontrar un empleo.

"Asumimos que no siempre es sencillo acceder a un trabajo en una empresa después de cierta edad, pero sí contamos con habilidades que podemos explotar y traducir en beneficios", señaló.

El programa contempla capacitación para impulsar las ventas a través de redes sociales, generar ingresos adicionales y utilizar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos. El 80 % del curso será práctico, con la participación de expositores certificados por la Secretaría de Economía de Coahuila y Nafinsa.

"Son cursos que en el mercado tienen un costo elevado, pero gracias a la colaboración del Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal de Frontera se ofrecerán de manera gratuita. Solo es necesario acudir a Fomento Económico o llamar al 866 490 010 para registrarse", precisó la regidora.

La capacitación iniciará este lunes 6 de octubre en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con cupo limitado a 30 personas. Al finalizar la semana, los participantes recibirán un reconocimiento.