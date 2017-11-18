Dañan materialistas calles pavimentadas

Castaños.-Habitantes de la colonia Corona y Privada Ricardo León de la colonia Independencia denunciaron la falta de atención del director de Vialidad, Alejandro Villarreal por la nula respuesta ante la petición de desviar camiones materialistas por estas arterias, ya que recientemente fueron pavimentadas y han dañado el asfalto.

Un grupo de seis personas encabezado por el señor Francisco Mata acudieron a la Presidencia Municipal, molestos por la falta de atención del Director de Vialidad, quien precisamente no se encontraba en el edificio, y a quien se le había solicitado colocar señalamientos, boyas o desviar dicho tráfico pesado.

Explicaron que recientemente el ayuntamiento había pavimentado dichas arterias, motivo por el cual estaban agradecidos con el municipio, sin embargo camiones que están sacando tierra del ejido el Granjeno, están circulando por calles recién pavimentadas.

A cuatro meses de haberse entregado dicha obra, ya presenta un notable deterioro en la carpeta asfáltica, vecinos denunciaron que existe hundimiento cerca del registro de drenaje.

Cabe mencionar que anteriormente habían solicitado a Alejandro Villareal que prestara atención a esta problemática, sin embargo no se tuvo respuesta, por lo que confían que autoridades superiores llamen la atención al Director de Vialidad o en su caso arreglen dicha problemática que impera en este sector.