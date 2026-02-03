Senderista resulta lesionado en Sierra Santa Rosa de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven de 18 años sufrió un accidente mientras realizaba actividades de senderismo en la Sierra Santa Rosa, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió cuando la persona, acompañado de familiares y amigos, perdió el equilibrio durante el ascenso, provocando una caída que le ocasionó lesiones en una de sus extremidades inferiores.

El lesionado fue identificado como David N., vecino de la calle Xicoténcatl en el barrio El Pescadito, quien recibió atención inmediata por parte de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los reportes policiacos, la intervención se realizó de manera coordinada para garantizar la seguridad del joven y de las personas que lo acompañaban.

Según testigos, el muzquense se disponía a subir la sierra junto a algunas otras personas cuando una mala pisada lo hizo perder el control de su cuerpo, cayendo de manera aparatosa.

La situación generó preocupación entre sus acompañantes, quienes solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Tras ser estabilizado en el lugar, David fue trasladado acompañado de su madre y otra persona al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica especializada.

Detalles confirmados

Los médicos determinarán el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación que requerirá.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron también al sitio para documentar lo ocurrido y elaborar el Informe Policial Homologado.

Las autoridades exhortaron a los senderistas a extremar precauciones al realizar actividades en la sierra, especialmente en terrenos irregulares que pueden representar riesgos para quienes no cuentan con la experiencia suficiente.