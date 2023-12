Decomisaron 60 autos de Indriver

FRONTERA COAH.- En el año se decomisaron 60 unidades que brindar servicio a la ciudadanía mediante aplicación y por seguridad continuarán con estas acciones el próximo año, así lo comentó Juan David Guerrero; director de Transporte y Vialidad.

El director mencionó que el alcalde Roberto Piña ha refrendado el compromiso con taxistas de no dejar operar a las unidades de aplicaciones al menos no por autorización del ayuntamiento.

Por ello en Frontera no se permiten unidades por aplicación y siguen en operativos, rutinas de trabajo, por parte de seguridad pública transporte y validad además de los inspectores que sí detectan unidades son detenidas.

"Seguimos trabajando en Frontera no se permiten unidades por In Driver por seguridad de la ciudadanía, a taxistas les hacen antidoping están identificados pero los de aplicaciones no sabemos ni quienes son

Dijo que han recibido reportes de acoso sexual a mujeres, sobre todo jovencitas y al tener estos reportes desgraciadamente no hay mucho que se pueda hacer, pues a veces tienen otros nombres, fotos y vehículos o placas diferentes a las que aparecen en las plataformas.

Por eso en Frontera no está permitido el servicio por aplicación, se han decomisado 60 unidades desde que empezaron los operativos, se les aplica una multa por prestar un servicio sin estar autorizado.

Por eso hizo exhortó a la población a no utilizar ese servicio porque no es seguro, además dijo que entrando el año se retomarán esos operativos.