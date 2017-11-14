Delincuentes huyen del frío

Frontera, Coah.-Las condiciones climatológicas que se registraron el fin de semana en la localidad, en donde incluso hubo lluvia con bajas temperaturas, generaron que disminuyeran considerablemente todo tipo de delitos desde faltas administrativas, incluso conducción en estado indebido.

De hecho, en los registros de Seguridad Pública se señala que solamente se dieron detenciones de dos personas que son ampliamente conocidos como adictos durante el operativo de barrido y el operativo coordinado que sostuvieron con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El director de Seguridad Pública Municipal, Rogelio Valdez informó que el fin de semana realizaron una serie de operativos diversos entre los que se incluyeron revisiones en bares y cantinas, recorridos en las colonias y presencia en la zona Centro.

Incluso, detalló que el operativo conjunto se llevó a cabo con autoridades de los tres órdenes de gobierno y posteriormente realizaron el operativo por parte de la corporación que dirige.

Sostuvo que en dicho operativo solamente se sorprendió a una persona que iba en completo estado de ebriedad, que incluso estuvo a punto de arrollar a elementos preventivos dada la velocidad con que conducía y al estado en que se encontraba.

Señaló que sin lugar a dudas el clima influyó en mucho para la reducción de todo tipo de delitos en el municipio, porque incluso las faltas administrativas se redujeron considerablemente.