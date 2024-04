Denuncian amenazas políticas

Mediante las redes sociales circuló la publicación de una mujer que subió una fotografía con el candidato de Morena a la alcaldía en Frontera, señalando que la amenazaron con retirarle la despensa sí su voto era para este partido político.

La mujer publicó, saludando a Piña por su reelección esperando que continúe por el camino que va", aunado a una fotografía donde se aprecia a la mujer saludando al candidato.

Agregó me dijeron le van a quitar la despensa, que me la quiten, les aseguro que no me voy a morir de hambre, más falta le ha de hacer al que se la queda", fue el mensaje de la mujer.

Lo anterior generó controversia en redes sociales pues surgieron más casos de las supuestas amenazas que lideresas de otros partidos políticos ejercen esta presión para que no voten por uno u otro candidato en el municipio de Frontera.