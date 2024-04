Salud es prioridad para Roberto Piña

Invertir en salud es una prioridad para el personal del Ayuntamiento de Frontera, así lo comentó el alcalde Roberto Piña que esta mañana dijo ser "conejillo de india" en las distintas brigadas de salud que se realizan en el municipio, esto mientras le aplicaron una vacuna.

"Soy como un conejo, la regidora de salud Ana María Banda me vacuna de todo, todos los servicios luego luego me pasa a que me la apliquen, exámenes de enfermedades venéreas, pruebas, muestras de sangre, el departamento de salud funciona muy bien", comentó el alcalde.

Dijo que ahorita anda personal por las calles por una vacunación y otra cuadrilla en la campaña contra garrapatas, otro es el de fumigación en todo el municipio, una actividad que realizan durante la mañana entre 4:30 am y 5:00am.

Señaló que en la colonia Pemex, hay un olor penetrante, muy fuerte, los vecinos lo reportaron y de inmediato se creó la coordinación entre los departamentos de salud, bienestar y protección civil, ya están en el caso para inspeccionar sí alguien está haciendo alguna actividad irregular, describen un residuo y debido al calor que se ha sentido estarán revisando hasta dar con lo que está pasando.

El alcalde mencionó que no se baja la guarida, se está construyendo día con día, la salud es una prioridad, hay temas que no se pueden soltar entre estos está la salud, la limpieza de la ciudad, la seguridad.

"Aquí no hay día de descanso es un día sí y el toro también, nos tocó mucho levantar la ciudad en cuanto a la basura, nos ha costado trabajo y no la vamos a soltar, está ciudad seguirá siendo la más limpia de la región", comentó.