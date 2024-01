Denuncian casas mal construidas

FRONTERA COAH.- Que reconstruyan la vivienda con materiales de mejor calidad, sería lo ideal para Amairany Haro, quien hace apenas un año y medio compró su vivienda en la colonia Rieles del Valle y que hoy en día se encuentra en pésimo estado sin que nadie le diera una respuesta favorable.

En su momento le comentó al personal de la constructora que se le estaban cuarteando las paredes por dentro y por fuera, acudieron a reparar pero solo lo hicieron por dentro y no por fuera, ella les insistió y les dijo que blocks tienen movimiento, pero no le hicieron caso.

Empezaron a cuartearse más cuartos y ella volvió a insistir con quienes les vendieron la vivienda, le dijeron que por los cambios de temperatura pero además se filtraba el agua a una recamara que con el paso del tiempo, por la humedad se llenó de un hongo al grado que se le enfermó una niña.

"De qué sirve que vayan a arreglarla sí se seguirá cuarteando la casa, me dijeron que tenían estudios del subsuelo y les dije que me los mostraran pues un albañil que fue a trabajar dijo que las viviendas estaban en mal subsuelo", comentó Amairany Haro.

Dijo que lo que más teme es que el techo se caiga sobre sus niñas, en una recámara fue donde se está infiltrando el agua y le afectó pues además de que perdió calzado y ropa, el techo está en malas condiciones y en 5 años estará peor.

"Quiere que la compañía se haga cargo, que nos digan qué nos vendieron pues pagamos 470 mil pesos, nos descuentan más de mil pesos por semana y mentiras no estamos diciendo, los de la constructora dicen que son cosas políticas así lo dijeron en un comunicado pero a mí eso no me importa yo solo quiero que me digan qué onda con mi casa", comentó.