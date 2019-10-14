Derriba ebrio barda de Jardín de Niños

FRONTERA., COAH.-Con la barda perimetral semi destruida amaneció el pasado domingo el Jardín de Niños Club de Leones de la colonia Elsa Hernández, toda vez que un joven que conducía a exceso de velocidad perdió el control de su camioneta, tumbando una parte de la barda que recientemente entregó el Alcalde Florencio Siller Linaje.

Fue la Directora del Plantel educativo Rosario Elizabeth Soria García quien explicó que vecinos de la calle Carranza de la colonia en mención, le llamaron por teléfono para avisarle del incidente, por lo que de manera inmediata acudió a revisar el desperfecto y solicitó apoyo de Seguridad Pública.

Tumban parte de la barda perimetral del jardín de Niños club de Leones de la colonia Elsa Hernández.

Dijo que de forma inmediata acudieron en la búsqueda del responsable, toda vez que en el lugar quedaron regados pedazos de una farola trasera y partes de una camioneta negra, por lo que con apoyo de los elementos de la corporación se dio con el responsable, quien habita a unas calles del jardín.

Soria García dijo que al llegar a la vivienda se entrevistaron con el papá de quien tumbó la barda, y se le informó lo que sucedió durante la madrugada y de forma inmediata el padre de familia aceptó la responsabilidad de su hijo en el choque y se comprometió a cubrir el costo del daño.

“No sabemos sí el joven se encontraba en estado de ebriedad o porque razón tumbó la barda, pero nosotros de inmediato solicitamos la reparación ya que por seguridad de los niños no podíamos dejar un boquete abierto, agradecemos el apoyo que los elementos de Seguridad Pública nos otorgaron ya que dimos con el paradero del culpable de forma rápida”.

Cabe mencionar que el padre del menor envió de forma rápida a un albañil a realizar la reparación de la barda perimetral, por lo que no hubo necesidad de levantar una denuncia por daños ante la autoridad correspondiente.