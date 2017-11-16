Descuento a usuarios morosos de SIMAS

Castaños.-Mas del 30% de un padrón de 7 mil 500 usuarios adeudan ante el SIMAS cantidades que superan los 20 mil pesos, ante dicha situación el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento ofrece un descuento a quienes adeudan más de 3 mil pesos.

El regidor de Agua Potable, Arturo Martínez manifestó que a través del Programa “Borrón y Cuenta Nueva” a usuarios que tengan adeudos mayores de 3 mil pesos pagarán únicamente esta cantidad, a partir del día 13 de noviembre al 22 de diciembre.

Detalló que entre los usuarios quienes menos deben son recibos de mil pesos, mientras que los que más adeudan son de hasta 25 mil pesos, por ello SIMAS acordó esta oportunidad para personas que adeudan más de 3 mil pesos.

“Es un período muy corto con el que estaremos con este programa y todo aquel interesado deberá acercarse ante SIMAS para efectuarse el descuento, deberá contar con su recibo actual del agua y copia de credencial de elector para poder comprobar ante Contraloría del Estado” indicó.

Cabe mencionar que en el mes de marzo también se llevó a cabo este programa “Borrón y Cuenta Nueva” aunque fue muy poca la respuesta, cerca de 150 usuarios se acercaron a realizar dicho convenio.

Confían que para finalizar el año, se tenga buena respuesta de parte de usuarios morosos.