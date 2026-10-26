Inicia campaña de vacunación contra la influenza en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – Para prevenir enfermedades respiratorias y proteger la salud de la población, autoridades municipales y estatales participaron en el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza 2026-2027, realizada en las instalaciones del DIF Municipal de San Buenaventura.

Durante el evento se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre las instituciones de salud y los gobiernos para promover la vacunación como una medida fundamental de prevención, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas.

En representación del alcalde, licenciado Jesús Javier Flores Rodríguez, asistió el profesor José Luis Terrazas Ramírez, secretario del Ayuntamiento; además, el profesor César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora Coahuila; el doctor Carlo Giovanni Murillo Carrasco, en representación del doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4; y el profesor Jean Pérez Alzalde, coordinador municipal de Mejora Coahuila, y la directora de salud Rosa María Hipólito.

Se reconoció el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a las acciones y programas que fortalecen la atención preventiva y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses.