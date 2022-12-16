Despide Ciénegas a elemento abatido

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Ante los lamentables hechos registrados en el municipio de Juárez, Coahuila, donde lamentablemente un policía de origen cieneguense resultó fallecido, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Manuel Humberto Villarreal Cortez, estuvo presente en los funerales y guardia de honor que junto a autoridades policiales de Coahuila encabezaron, siendo solidario con la familia del elemento que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

La sociedad en general se sumó a la despedida y oraciones por el eterno descanso de Juan Fidencio Nicolás Olguin Barboza, elemento de la Policía Especializada de Coahuila quien el pasado martes 13 de diciembre, en el municipio de Juárez, Coahuila, luego de que civiles armados fueran sorprendidos transitando cerca de las 14:45 horas, se generó enfrentamiento a la altura del kilómetro 22 y del kilómetro 45 en la carretera que conecta Sabinas con Juárez.

El alcalde Beto Villarreal encabezó la guardia de honor acompañado por Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes acompañaron a familiares, amigos y sociedad que elevaron plegarias por Nicolás Olguín.

Durante la ceremonia de cuerpo presente; mandos policiacos y autoridades estatales representados por el comandante Jorge Miguel Barajas , director de la Policía Especializada de Coahuila, quien se encargó del pase de lista que al unísono, con la voz entrecortada pero firme por la alta responsabilidad adquirirse en defensa de la entidad, todos los policías dijeron “presente” a nombre de Juan Fidencio, mientras su familia lloraba inconsolable.

En su mensaje, el alcalde Beto Villarreal dijo: "Es un acontecimiento trágico para Coahuila y particularmente para Cuatro Ciénegas, puesto que el elemento que resultó desafortunadamente fallecido era originario de Cuatro Ciénegas. A la familia deseo de todo corazón pronta resignación por la lamentable pérdida pero también les digo que deben sentirse orgullosos por que Juan Fidencio Olguín Barboza, murió defendiendo nuestra seguridad y en el cumplimiento de su deber”.

Al termino de la ceremonia luctuosa, se siguió el cortejo funebre por todas las unidades de policías que pasaron por la vivienda de Juan Fidencio, encendiendo sus torretas como despedida a su compañero.