Detienen a adolescente armado durante operativo en Ciudad Frontera

FRONTERA, COAH.– Un adolescente de 17 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, luego de ser sorprendido en posesión de un arma blanca durante un operativo de la Policía Preventiva Municipal de Ciudad Frontera, la mañana de este sábado.

El detenido fue identificado como Cristofer Alexander, quien fue asegurado alrededor de las 09:15 horas sobre la carretera federal número 30, a la altura de la colonia Diana Laura, luego de que oficiales atendieran un reporte ciudadano sobre una persona del sexo masculino que presuntamente portaba un arma blanca y mostraba una actitud amenazante.

Al arribar al lugar, los elementos municipales localizaron al joven y, tras realizarle una revisión preventiva, le aseguraron el arma blanca, procediendo de inmediato a su detención y traslado a las instalaciones de Seguridad Pública para su puesta a disposición.

De acuerdo con información oficial, Cristofer Alexander, con domicilio en la colonia Sierrita, fue consignado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de portación de arma blanca, amenazas y/o lo que resulte conforme al avance de las investigaciones.

Asimismo, trascendió que el menor será investigado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal, debido a que es señalado como presunto responsable de diversos robos registrados en el municipio, por lo que su situación legal podría complicarse conforme se integren las carpetas correspondientes.

El adolescente quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.