Vuelca pipa de gas en libramiento Jesús María Ramón de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una pipa que transportaba gas se volcó este martes en el libramiento Jesús María Ramón, a la altura del sector donde se localizan diversas empresas maquiladoras, sin que se reportaran personas lesionadas ni una situación de riesgo mayor.

El vehículo involucrado es un camión tipo pipa de doble remolque que, por causas aún no precisadas, terminó volcado sobre la carpeta asfáltica. Autoridades señalaron que el incidente pudo haber tenido consecuencias graves en caso de una fuga considerable o una explosión, debido al tipo de material que era transportado.

De manera inmediata acudieron al lugar elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes aseguraron la zona y realizaron las maniobras correspondientes para controlar la situación. Como medida preventiva, se efectuó el transvase del combustible con el fin de disminuir el peso de la unidad y facilitar su retiro.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se dispuso el resguardo del área y la evacuación temporal de algunas maquiladoras del Parque Industrial Internacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Las autoridades permanecieron en el sitio hasta lograr el control total del incidente y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.