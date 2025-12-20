Contactanos
Apertura de Coppel impulsa la economía y el empleo en Nava

Nueva tienda generará 44 empleos y fortalecerá la actividad comercial del municipio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 diciembre, 2025 - 11:27 a.m.
Apertura de Coppel impulsa la economía y el empleo en Nava
      Nava, Coah.– La apertura de una nueva tienda Coppel en el municipio representa un impulso importante para la economía local, al generar nuevas oportunidades de empleo y fortalecer la actividad comercial en beneficio de la comunidad.

      Con el inicio de operaciones de este establecimiento, 44 familias de Nava cuentan ya con una nueva fuente de ingreso, lo que contribuye de manera directa al bienestar de los hogares y al dinamismo económico de la localidad.

      La llegada de Coppel a Nava

      Se informó que la tienda abrirá sus puertas al público este viernes 19 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, ofreciendo a las familias navenses una nueva opción de servicios y productos sin necesidad de salir del municipio.

      Impacto en la economía local

      La llegada de nuevas inversiones refleja el crecimiento de Nava y el avance constante hacia un mejor entorno económico, reafirmando que el desarrollo y las oportunidades continúan llegando para la ciudadanía.

