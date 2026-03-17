Capturan a cuatro presuntos responsables de incendios en Múzquiz

MECHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cuatro individuos fueron detenidos señalados como presuntos responsables de provocar distintos incendios en la localidad.

La captura se logró gracias a los reportes oportunos de ciudadanos, quienes alertaron a las autoridades sobre las actividades sospechosas de los implicados.

El director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, Licenciado José Ponse Sánchez, informó que las personas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de daños.

La intervención se realizó en distintos puntos de la ciudad, con apoyo de elementos de seguridad que atendieron las denuncias vecinales.

Entre los arrestados se encuentra Esteban N, de 40 años, conocido como "El Nene", capturado en la colonia 28 de Noviembre; Eduardo N, de 34 años, apodado "El Huevo", detenido en la colonia Occidental; Hugo Adrián N, de 36 años, alias "El Cáchalo", interceptado en el barrio El Alto; y Rolando Anastasio N, de 44 años, apodado "La Rola", asegurado en el barrio La Casa Azul.

Las autoridades confirmaron que los cuatro sujetos fueron presentados ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación jurídica.

El caso será judicializado y turnado a un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de la ciudad de Salinas, Coahuila.

Con estas acciones, la corporación de seguridad municipal reitera su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y actuar contra quienes atenten contra la tranquilidad de la comunidad.

Asimismo, se exhortó a la población a continuar colaborando con las autoridades para prevenir delitos y proteger el patrimonio de Múzquiz.