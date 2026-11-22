SALTILLO, Coah.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, ha realizado 112 cirugías reconstructivas a niñas y niños con diagnóstico de labio y paladar hendido durante los últimos tres años, a través del programa Sonrisa Sana.

De acuerdo con cifras del organismo, las intervenciones quirúrgicas se distribuyen en 34 procedimientos realizados en 2024, 44 durante 2025 y 34 en lo que va de 2026. Estos procedimientos tienen como objetivo mejorar funciones esenciales en los menores, como la alimentación, el habla y su desarrollo integral, eliminando barreras económicas o geográficas para el acceso a servicios médicos especializados.

¿Qué declaró Liliana Salinas Valdés sobre las cirugías?

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que las cirugías buscan garantizar la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a los núcleos familiares de los pacientes.

"Cuando hablamos de una cirugía como esta, hablamos de mucho más que un procedimiento médico: hablamos de la posibilidad de que una niña o un niño tenga mejores condiciones para crecer, desarrollarse y disfrutar plenamente de su infancia. Detrás de cada uno de ellos hay una familia que ha enfrentado retos, que ha esperado y que hoy tiene nuevas razones para sonreír", expresó Salinas Valdés.

Acciones del DIF para ampliar cobertura quirúrgica

La funcionaria añadió que la institución mantendrá la suma de esfuerzos con el sector salud para ampliar la cobertura de valoración y atención quirúrgica en la entidad, alineada con la política social impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Reconocimiento al personal médico del hospital

Finalmente, el DIF Coahuila reconoció la labor del personal médico y del equipo multidisciplinario del Hospital Materno Infantil de Saltillo, institución donde se concretan las valoraciones e intervenciones de este programa permanente.