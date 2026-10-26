Disminuyen casos de bullying en Frontera gracias a iniciativas

FRONTERA, Coah.- Los casos de bullying y las riñas registradas en el exterior de planteles educativos de Frontera han disminuido tras la implementación de pláticas preventivas y actividades de concientización dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, informó Antonia Rodríguez, oficial de la Policía Escolar y coordinadora de Proximidad en el municipio.

La agente explicó que dos secundarias que anteriormente presentaban mayores problemas de convivencia y violencia han mostrado avances a partir del trabajo coordinado con directivos, maestros, alumnos y familiares.

Detalló que, de acuerdo con la evaluación que realiza el área, los indicadores en estos planteles han mejorado y actualmente se encuentran en mejores condiciones que al inicio de las intervenciones.

Rodríguez destacó también los resultados de las actividades de Escuela para Padres, enfocadas en proporcionar herramientas para identificar situaciones de acoso escolar y posibles problemas de adicciones entre los jóvenes.

Como ejemplo, mencionó la sesión realizada el viernes en el CETis 46, donde participaron alrededor de 420 padres de familia. Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la detección del bullying y el consumo de drogas, además de presentar un muestrario de sustancias para explicar sus características y riesgos.

La oficial señaló que los asistentes participaron mediante preguntas e intercambio de información, lo que permitió aclarar dudas sobre las sustancias y las señales que pueden advertir un posible problema entre sus hijos.

Como parte de las acciones para atender conductas de riesgo, Rodríguez adelantó que en enero se prevé poner en marcha en Frontera el programa Aplícate, dirigido a menores infractores, para ofrecerles acompañamiento y alternativas que contribuyan a evitar que reincidan en comportamientos violentos.

Indicó que ya cuenta con la certificación necesaria para implementar el programa, con el respaldo de la alcaldesa y de sus superiores en la corporación.

Explicó que Aplícate contempla 18 sesiones e incluye apoyo psicológico, actividades deportivas y culturales, con una dinámica semanal orientada a fortalecer la conducta y el desarrollo de los participantes.

El programa está dirigido a niños y adolescentes que presentan problemas de conducta, como participar en riñas dentro o fuera de los planteles educativos.

Cuando la Policía Escolar recibe un reporte de este tipo, explicó Rodríguez, se busca dialogar con los jóvenes y sus padres para conocer la situación y plantear alternativas de atención.

En esos casos, las familias pueden ser invitadas a incorporarse al programa, especialmente cuando existen dificultades de convivencia que afectan la permanencia del estudiante en su entorno escolar.

La oficial subrayó que la prevención requiere la participación conjunta de las autoridades, las escuelas y las familias, tanto para atender los conflictos como para evitar que escalen a situaciones de mayor riesgo.