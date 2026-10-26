Gabriel Elizondo exige perfil imparcial para el INE tras renuncia de Taddei

SALTILLO, Coah. - El senador Gabriel Elizondo pidió que quien asuma la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tenga un perfil imparcial, comprometido con la democracia y cercano a la ciudadanía, ante el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

El legislador sostuvo que el organismo electoral pertenece a todos los mexicanos y debe actuar sin responder a los intereses particulares de una persona o grupo.

"Pues un perfil imparcial, un perfil que vele siempre por la democracia de este país, un perfil que con mucho trabajo nunca pierda la cercanía con nuestra gente", expresó.

Respecto a las posibles responsabilidades relacionadas con el caso, Elizondo señaló que las personas involucradas deben ser juzgadas conforme a la ley, como cualquier ciudadano, y afirmó que estará atento al desarrollo de los acontecimientos.

"Que sea castigada y que se juzgue como cualquier otro mexicano, como todos y todas nosotros", manifestó.

El senador también expresó su deseo de que una mujer continúe al frente del organismo electoral, al considerar importante ampliar la participación femenina en los espacios de decisión pública.

"Me daría mucho orgullo que fuera una mujer, por supuesto, por el tema del género y que se pueda todos los días más a las mujeres, que tomen mayores decisiones", declaró.

La postura del legislador se da luego de que Guadalupe Taddei anunciara que este lunes 26 de octubre presentaría ante la Cámara de Diputados su renuncia como consejera presidenta del INE, cargo que asumió en abril de 2023.

Hasta el momento de la publicación de esta información, no se había reportado que el trámite se hubiera formalizado.

En tanto, los 10 consejeros del instituto tienen previsto reunirse este lunes para iniciar el proceso de designación de quien ocupará provisionalmente la presidencia del organismo.

Elizondo reiteró que la democracia debe protegerse y consideró necesario que los asuntos nacionales no distraigan del trabajo que se realiza en Coahuila.

En ese sentido, destacó la coordinación en la entidad y llamó a mantener las acciones relacionadas con seguridad, programas sociales, conectividad y calidad de vida en beneficio de la población.