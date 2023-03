Disputa en Celemania

EJIDO CELEMANIA; NADADORES COAH. - Una disputa entre ejidatarios y locatarios del balneario "Las Palmas", el centro recreativo de Celemania que en temporada de calor es visitado por cientos de personas de toda la región centro, esta disputa causó la molestia de ejidatarios, todo derivado a que quieren recuperar la propiedad.

La tarde de este viernes se generó un conflicto con quienes estaban de encargadas de Las Palmas, este centro recreativo del ejido que es público pero que para su mantenimiento se cobraba una cuota por persona que llegara a ingresar.

Los ejidatarios llegaron al lugar y se encontraron con que ya había maquinaria quienes estaban como encargadas estaban dispuestos a dañar la propiedad.

Y es que había un convenio, el cual estipula que se rentó el lugar a estas mujeres que estaban como encargadas pero ya se venció el tiempo y el ejido, es decir los ejidatarios van a recoger la propiedad.

Es importante mencionar que tiempo atrás el gobierno hizo estructuras y muchas cosas más, las que estaban como renteras, están molestas porque ya no estará en su posesión y quieren destruir todo, las palapas, albercas, baños y todo lo que se construyó, los ejidatarios no están de acuerdo porque ese fue un trato y no tienen por qué quitarlo.

Ayer estaban en esperaban al síndico de Nadadores y también a las autoridades municipales pero no han tenido mucho apoyo, entre las personas que tenían en renta esta propiedad se señala a la familia Lara, Alonso, Rodríguez y específicamente dos mujeres identificadas como Lorena y Francisca.