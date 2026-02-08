Aumentan divorcios y disminuyen bodas en Saltillo: Hilario González

SALTILLO, COAHUILA.- La práctica del matrimonio religioso ha ido perdiendo terreno en los últimos años, en contraste con el incremento de divorcios y separaciones, una realidad que preocupa a la Iglesia católica en la región.

Así lo expuso el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, al reflexionar sobre los cambios en la forma en que las nuevas generaciones conciben el matrimonio.

De acuerdo con el prelado, muchos jóvenes deciden no contraer matrimonio por la vía religiosa, lo que podría estar relacionado con la exigencia de responsabilidad y compromiso que implican los votos matrimoniales.

Señaló que, más allá de una ceremonia, el matrimonio por la Iglesia representa una dimensión espiritual que hoy no siempre es valorada.

El obispo subrayó que la decisión de casarse o no corresponde a la conciencia de cada persona, pero recordó que toda elección conlleva consecuencias y responsabilidades.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

La Iglesia católica observa un aumento en los divorcios en la región.

En este sentido, consideró que la falta de una visión trascendente influye en que las parejas posterguen o descarten el matrimonio religioso.

Aunque reconoció que el aumento de divorcios y separaciones es un fenómeno visible y respaldado por estadísticas, aclaró que no se trata de una problemática nueva, sino de una situación que ha estado presente históricamente y que hoy se percibe más por su difusión en los medios de comunicación.

Los jóvenes optan por no casarse por la Iglesia, según el obispo.

Respecto a las nulidades matrimoniales, González García precisó que no equivalen a un divorcio y que la Iglesia no las promueve como tal. Explicó que estos procesos requieren tiempo y un análisis profundo de las causas, pudiendo extenderse de uno a dos años.

El Tribunal Diocesano acompaña a quienes solicitan nulidades matrimoniales.

Finalmente, destacó el trabajo que realiza el Tribunal Diocesano, encabezado por Mario Cruz, en el acompañamiento de las personas que solicitan la anulación matrimonial, con el objetivo de ofrecerles orientación y apoyo durante este proceso.