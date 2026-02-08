Festejos del ejido El Oro se desarrollan en un ambiente seguro

El trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió que los festejos por el aniversario del ejido El Oro se desarrollaran en un ambiente de seguridad y tranquilidad, destacó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Señaló que las acciones preventivas implementadas durante la celebración contaron con el apoyo de corporaciones de los distintos niveles de gobierno, lo que permitió que la ciudadanía disfrutara de una fiesta familiar en un entorno seguro y ordenado.

"Este año los festejos los organizó el propio ejido y nosotros los acompañamos y colaboramos en lo que nos solicitaron", dijo.

El Ejército Mexicano tuvo una participación especial al encabezar el contingente con una demostración de su banda de guerra, lo que dio realce a la cabalgata en la que participaron más de 4000 jinetes.

El festejo incluyó una cabalgata, rodeo y baile, donde se registró la presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Grupo de Reacción Centro, Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y el Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes se mantuvieron atentos para brindar apoyo en caso necesario.

El alcalde subrayó que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para fortalecer el modelo de seguridad que se aplica en el municipio.

"Como en cada evento, la coordinación es importante entre los distintos niveles de gobierno. Vamos a seguir haciéndolo de manera conjunta, en equipo y coordinación. Es el trabajo que queremos reflejar para que haya unidad por lo que todos buscamos: la seguridad y paz de nuestras familias", concluyó.