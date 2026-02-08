Ismael Leija revisa denuncia contra Hervey Valenzuela en AHMSA

Monclova, Coah.– El secretario general del Sindicato Nacional Democrático de AHMSA, Ismael Leija Escalante, señaló que se revisará a fondo la denuncia interpuesta en contra de Hervey Valenzuela, a fin de determinar su origen y si se trata de un procedimiento legal formal.

En entrevista, el dirigente sindical indicó que hasta el momento no existe claridad sobre quién promovió la denuncia, aunque el propio Valenzuela ha manifestado que provendría presuntamente de parte de AHMSA. No obstante, Leija precisó que no se ha confirmado oficialmente al denunciante. "Hay que checar a ver por qué. Si es ilegal, hay que apoyarlo", expresó.

El líder sindical explicó que, en caso de que la denuncia haya sido promovida por la empresa, el sindicato analizará la situación conforme a derecho, aunque subrayó que cada persona debe asumir responsabilidad por sus propios actos. Leija Escalante también hizo referencia a la postura que ha mantenido Valenzuela en meses recientes, señalando públicamente tanto al síndico como al exdirectivo Alonso Ancira, e incluso cuestionando al propio sindicato.

A pesar de ello, sostuvo que la organización sindical mantiene como prioridad la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), particularmente en lo referente al pago de liquidaciones conforme al contrato colectivo de trabajo. "Nosotros estamos exigiendo las liquidaciones de los trabajadores, primero que nada conforme al contrato. Hemos estado con autoridades federales y nos han manifestado una serie de detalles; aquí lo que necesitamos es que esto camine y se vea", declaró.

Asimismo, reconoció que han recibido llamadas en las que Valenzuela desconoce al Sindicato Nacional Democrático como representante legítimo de los obreros; sin embargo, afirmó que la organización continuará respaldando a la base trabajadora. "Cada quien que responda por sus actos, pero este sindicato está para apoyar siempre a los trabajadores", concluyó.

La denuncia contra Valenzuela se da en un contexto de incertidumbre laboral en AHMSA, donde miles de trabajadores continúan a la espera de definiciones jurídicas y financieras que permitan avanzar en el proceso de pago de adeudos y liquidaciones.