Donan frijol para impulsar cosecha

CASTAÑOS, COAH.- Al menos 40 ejidatarios se vieron beneficiados con la donación de una tonelada de frijol que hizo un comerciante de la localidad para impulsar la cosecha.

Así lo dio a conocer el regidor de Fomento Agropecuario, José Castillo Sifuentes, tras mencionar que sería aproximadamente en el mes de octubre cuando se pueda registrar la cosecha.

José Castillo Sifuentes, regidor de Fomento Agropecuario.

Dijo que la semilla de frijol fue distribuida entre productores de los ejidos Castaños y La Gloria, recibieron el producto totalmente gratuito bajo el compromiso de registrar cosecha, primero se beneficiarán ellos con su consumo personal, y en seguida al venderla, será vendida al donador de la semilla para su comercio, al señor Iván Elizondo.

Sostuvo el entrevistado que se mostraron muy entusiasmados los ejidatarios, luego que esto representa un fuerte apoyo para ellos, ya que tienen la esperanza de tener suficiente cosecha en unas cuantas semanas más.

Mencionó el Regidor de Fomento Agropecuario que agradecen este tipo de apoyos, donde además de darles los insumos a los productores, se les impulsa que sigan sembrando para que comercien en la localidad sus productos.