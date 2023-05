Drenaje Pluvial resultó exitoso

FRONTERA COAH-. El drenaje pluvial que se realizó en la colonia Guadalupe Borja dio buenos resultados, así lo comentó el alcalde Roberto Piña quien el pasado martes que llovió muy fuerte en la ciudad, acudió y los resultados fueron sorprendentes.

"Esos son los climas que tenemos, no llueve nunca y cuando llueve, llueve muy fuerte en un solo, alguien me decía que no invirtiera aquí, que no iba a llover, pero cuando llovía hasta se desbarataban las casas y el agua ingresaba a las viviendas ubicadas en la zona más baja de la ciudad", comentó el alcalde.

El pasado martes cuando llovió el alcalde acudió al lugar y se dieron cuenta de que la obra ha sido muy buena, pues ya no se acumuló el agua, los niños podrán acudir a su escuela sin problema alguno y los vecinos de la calle Torreón no tienen por qué preocuparse más.

"Vimos con mucha alegría como se iba el agua por el drenaje pluvial que hicimos, no lo hemos terminado porque falta por terminar", comentó el alcalde.

En la calle Zacatecas faltan dos cuadras por conectar, pero lo principal era sacar el agua de la zona más complicada y eso ya se hizo, se tuvo oportunidad de platicar con los vecinos y llevarse una buena impresión.

Falta hacer las bases de segmentación poner el pavimento, corregir y que ya no haya tierra en el lugar, el alcalde aseguró que la inversión que se hizo ahí de 9 millones de pesos en las dos etapas, tiene mucho sentido, además el agua les brinda señalas de donde más se puede corregir.

Son cientos de familias, la misma Unidad Deportiva "Papo Ríos", ya no se inunda, el agua se fue por donde se tenía que ir, aunque el agua fue solo un ratito tenía mucha fuerza y por eso están alegres porque los ejidatarios necesitaban esta agua.