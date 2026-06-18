Propaganda política será retirada en Frontera por el Departamento de Ecología

FRONTERA, COAHUILA.-

El Departamento de Ecología de Frontera iniciará la próxima semana el retiro de propaganda electoral que aún permanece en distintos sectores de la ciudad, luego de concluir el plazo otorgado a los partidos políticos para desmontar sus anuncios y lonas tras el proceso electoral.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez, informó que desde el término de las elecciones se concedió una semana para que los institutos políticos retiraran de manera voluntaria su material publicitario, al considerarse contaminación visual una vez concluida la jornada electoral.

Señaló que el periodo establecido ya venció, por lo que a partir de la próxima semana el personal de la dependencia comenzará a retirar la propaganda que continúe instalada en espacios públicos.

Acciones del Departamento de Ecología en Frontera

El funcionario reconoció que todavía se tiene detectada la presencia de lonas y otros materiales de promoción política en diversos puntos de la ciudad, situación que será atendida mediante operativos de inspección y retiro.

Asimismo, explicó que los partidos que incumplan con esta obligación podrían ser sujetos a recomendaciones o procedimientos administrativos por parte del Departamento de Ecología, instancia encargada de dar seguimiento a estos casos.

Evaluación de propaganda electoral en la ciudad

Sánchez indicó que durante el fin de semana realizarán una evaluación para determinar cuánta propaganda permanece colocada y definir las acciones de retiro correspondientes.

Consecuencias para partidos que no retiren su publicidad

Entre los sectores donde aún se observa una mayor concentración de publicidad política mencionó las colonias Occidental, Borja y Ana, donde persisten estructuras y lonas relacionadas con las campañas electorales recientes.