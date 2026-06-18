Detienen a chofer de InDriver que atropelló a adulto mayor en la colonia Hipódromo

Gracias a una acción coordinada entre el Centro de Control y Comando (C2), la Policía Municipal, la Policía Estatal y el C4, fue detenido el presunto responsable de atropellar a un adulto mayor en la colonia Hipódromo y posteriormente darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la calle 14, donde la víctima, identificada como Saúl García Frausto, de 59 años de edad, intentaba cruzar la vía sin imaginar que sería embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar sin prestar auxilio.

Familiares del afectado difundieron en redes sociales un video en el que se observa claramente el momento del accidente.

Este material, junto con las denuncias interpuestas, permitió a las autoridades contar con evidencia clave para la localización del responsable.

Acciones de la autoridad

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad jugaron un papel fundamental en el esclarecimiento de los hechos. En las imágenes se aprecia cómo una camioneta Chevrolet Trax color guinda, con placas FLX-394-D, atropella al peatón y abandona la escena.

Tras el reporte, se activaron los protocolos de seguimiento mediante el trabajo coordinado de las distintas corporaciones de seguridad.

Gracias al análisis de videovigilancia, el intercambio oportuno de información y las labores de investigación, se logró identificar y ubicar al presunto responsable.

Detalles confirmados

A través de un video difundido en la página oficial del Gobierno Municipal donde se dio a conocer la captura del responsable, destacaron que la coordinación interinstitucional y el uso de la tecnología fortalecen la seguridad y contribuyen al acceso a la justicia para las víctimas.

Asimismo, reiteraron que en Monclova se continúa fortaleciendo la inteligencia operativa, el uso de herramientas tecnológicas y la colaboración entre corporaciones para brindar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier hecho que ponga en riesgo a la ciudadanía.