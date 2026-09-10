Frontera se prepara para atraer transporte de carga internacional: Sara Pérez Cantú

Frontera busca aprovechar el paso del transporte de carga internacional para impulsar la economía local y posicionar al municipio como un punto atractivo para los transportistas que recorren la ruta desde Canadá hacia la región Laguna.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que el municipio forma parte de los acuerdos establecidos entre autoridades de distintos municipios de Coahuila para facilitar el tránsito de las unidades y ofrecer condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura.

Acciones de la autoridad para mejorar la seguridad en Frontera

Explicó que el recorrido contempla municipios como Torreón y San Pedro, entre otros, por lo que cada Ayuntamiento deberá aportar, desde sus posibilidades, las condiciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y eficiente.

"Tenemos que seguir invirtiendo en nuestros municipios para que ese paso desde Canadá hasta Torreón, en el caso de nosotros que nos toca, sea de la mejor manera", señaló.

Pérez Cantú destacó que uno de los principales atractivos para los transportistas es la seguridad que prevalece en el estado, además de las estrategias implementadas para atender el tránsito en las carreteras.

Impacto del transporte de carga en la economía local

Indicó que las patrullas municipales podrán brindar apoyo dentro de sus atribuciones, al tiempo que se deberán mantener las condiciones necesarias para el tránsito de las unidades de carga.

La Alcaldesa consideró que el incremento en el flujo de transporte también representa una oportunidad para movilizar la economía y dar a conocer los atractivos de Frontera.

En este sentido, mencionó el corredor gastronómico del 8 de Enero como una zona que podría beneficiarse con el paso de los transportistas, por lo que ya se analiza cómo mejorar las condiciones para que las unidades puedan detenerse y los conductores tengan un espacio accesible para descansar y consumir.

"Es una manera también de mover mucho la economía", afirmó.

Oportunidades para el corredor gastronómico del 8 de Enero

Pérez Cantú reconoció que la actividad económica se encuentra condicionada por el contexto internacional, pero confió en que el movimiento comercial y de transporte comenzará a incrementarse, por lo que Frontera debe prepararse.

Finalmente, reiteró que la coordinación con el gobernador y los municipios involucrados será fundamental para aprovechar esta ruta, con la seguridad como uno de los principales factores para atraer y facilitar el tránsito de carga.