Modalidad sabatina atrae a trabajadores adultos en Monclova

Hasta 40 por ciento de los estudiantes de la modalidad sabatina de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera son adultos que trabajan y buscan concluir o iniciar una carrera profesional, informó el rector Mario Martínez.

Explicó que esta modalidad representa una alternativa para quienes tienen compromisos laborales durante la semana, estudian otra carrera o simplemente buscan superarse sin abandonar sus actividades. "Yo creo que sí vi un 40 por ciento de gente ya grande, adulta, que está aprovechando el tiempo y estudiando", señaló.

El rector Mario Martínez señala que el 40% de los estudiantes sabatinos son adultos.

El rector indicó que entre los motivos para regresar a las aulas se encuentran las exigencias de algunas empresas, proyectos personales o el interés de obtener un título profesional después de varios años de experiencia laboral. Destacó que incluso han identificado estudiantes de alrededor de 50 años que están iniciando una carrera, situación que refleja que la edad no representa un impedimento para continuar con la preparación académica. "Nunca es tarde para poderlo hacer", afirmó.

La educación superior se convierte en una opción viable para quienes trabajan.

Martínez explicó que la presencia de estudiantes adultos se observa principalmente en la modalidad sabatina, mientras que en el sistema escolarizado predomina una población joven. Consideró que el incremento de personas mayores interesadas en cursar una carrera puede estar relacionado con la necesidad de profesionalizar la experiencia adquirida durante años de trabajo o con el cumplimiento de proyectos personales que habían quedado pendientes.

Estudiantes de hasta 50 años inician su carrera en la Universidad Politécnica.

El rector agregó que esta tendencia representa una oportunidad para que trabajadores con experiencia puedan complementar sus conocimientos con una formación universitaria y obtener un título profesional.