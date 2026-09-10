Coahuila se convierte en referente nacional en seguridad

FRONTERA, COAH.- El modelo de coordinación en materia de seguridad implementado en Coahuila comienza a ser tomado como referencia por otros estados, al considerar que el trabajo conjunto entre Federación, Estado y municipios ha permitido reducir los índices delictivos.

Óscar Guerra, secretario técnico regional de las Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación Federal, señaló que el objetivo de estas reuniones es fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones para atender y perseguir los delitos de manera más puntual.

Explicó que en las mesas participan autoridades federales, fiscalías federal y estatal, Gobierno del Estado y municipios, con la finalidad de establecer estrategias conjuntas en materia operativa y de procuración de justicia.

"Coahuila ya es el primer lugar en seguridad a nivel nacional", afirmó Guerra, al destacar los resultados alcanzados por la entidad.

Señaló que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se ha convertido en un elemento fundamental para mantener los índices de seguridad y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

"Finalmente, lo que platicaba el Gobernador hace ratito es que la coordinación ha sido la base para que se logren estos resultados", indicó.

Guerra destacó que el esquema aplicado en Coahuila ha despertado interés en otras entidades, algunas de las cuales buscan replicar el modelo de coordinación.

"Hay estados que están buscando copiarlo, replicar el esquema", señaló.

El funcionario sostuvo que la coordinación entre las fuerzas federales, el Gobierno del Estado y los municipios actualmente es una práctica permanente, lo que permite actuar de manera conjunta ante los delitos y fortalecer las estrategias de prevención.

Durante la reunión también se destacó que, de acuerdo con las autoridades, la entidad mantiene condiciones de seguridad favorables en sus distintas regiones, aunque se mantiene vigilancia especial en zonas limítrofes con estados que presentan mayores problemas delictivos.

Entre ellas se encuentran las fronteras de Coahuila con Durango y Zacatecas, donde se realizan operativos puntuales para evitar que situaciones de inseguridad repercutan en la población coahuilense.

Guerra señaló que la coordinación también permite compartir experiencias y estrategias entre las diferentes regiones del estado, con el propósito de mantener los resultados obtenidos.

El funcionario destacó que, además de la seguridad, la entidad mantiene atención en otros rubros relacionados con la protección de la población, mientras las autoridades continúan trabajando bajo un esquema conjunto.