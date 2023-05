"El hombre pájaro ni existe": Vaquera

FRONTERA COAH-. Tras el supuesto avistamiento de "El hombre pájaro", Francisco Javier Vaquera; director interino de Seguridad Pública, exhortó a la población a no caer en este juego ni en psicosis, así como a no usar las líneas de emergencia para pedir la atención pues sí ocurre algo donde realmente se requieran no se tendrá pronta respuesta.

El director comentó que según el reporte que entró a la línea de la corporación, es que unas personas vieron al "hombre pájaro" en la colonia Occidental por lo que llegaron los elementos en varias unidades hasta ese lugar.

Se dedicaron a la búsqueda pues los habitantes de esta zona de Frontera en la calle 16 de septiembre, manifestaron que el pájaro había entrado al panteón, revisaron pero los policías no encontraron nada.

"No encontramos nada, ningún ave o ni un hombre pájaro, nada, es la primera vez que hacen un reporte de ese tipo y en ocasiones reportan cosas falsas, hacemos movilización de unidades pero siempre son negativas", comentó el director.

Exhortó a la población a no caer en este juego ni en psicosis, no usar las líneas de emergencia para estar generando este tipo de noticias, dijo que es la misma gente la que crea psicosis a veces quien ni siquiera se dio cuenta, sigue regando la información y hasta aseguran que también vieron a ese hombre pájaro.