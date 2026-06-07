Retrasan ausencia de funcionarios apertura de casillas

La casilla 209, ubicada en la Secundaria Técnica 67, inició operaciones más de una hora después de lo programado debido a la falta de personal.

Frontera.- La falta de ciudadanos que previamente habían sido seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para fungir como funcionarios de casilla provocó retrasos en el arranque de la jornada electoral de este domingo en diversos puntos de Frontera, situación que generó inconformidad entre los votantes. Uno de los casos más notorios se registró en la casilla 209, ubicada en la Escuela Secundaria Técnica 67, donde las actividades iniciaron más de una hora después de lo programado debido a la ausencia de parte del personal requerido para integrar la mesa directiva. La demora ocasionó molestias entre los vecinos que acudieron desde temprana hora para emitir su sufragio y que tuvieron que esperar bajo las altas temperaturas para poder participar en el proceso electoral.

La jornada electoral en Frontera se vio afectada por la ausencia de funcionarios designados.

Situación similar ocurrió en la casilla 203, instalada en la Escuela Margarita Maza de Juárez, donde la votación comenzó aproximadamente 30 minutos después del horario establecido. Ante la falta de funcionarios, fue necesario solicitar el apoyo de dos ciudadanos que acudieron a votar para completar la integración de la mesa y dar inicio a la jornada. En tanto, en la Escuela Primaria Melquiades Ballesteros, sede de la casilla 195, también se registró un retraso cercano a los 20 minutos por la ausencia de personal designado por el INE. Los ciudadanos que esperaban en el lugar manifestaron su inconformidad, principalmente adultos mayores y personas que permanecieron varios minutos a la intemperie mientras se resolvía la integración de las casillas.

Votantes en Frontera enfrentaron largas esperas bajo el sol debido a retrasos en las casillas.

A pesar de los contratiempos, las tres casillas lograron instalarse y comenzaron a operar una vez que se completó el número necesario de funcionarios para recibir la votación.