Se confunden votantes por reacomodo de casillas

SALTILLO, COAH.- Luego de que algunos ciudadanos reportaran dificultades para localizar su casilla durante la jornada electoral de este domingo, el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Miguel Ángel Castillo Morales, explicó que la situación se deriva de los procesos de reseccionamiento aplicados en distintos sectores del estado para mejorar la organización de las elecciones. El funcionario señaló que estos ajustes forman parte de una estrategia permanente para adecuar la geografía electoral al crecimiento poblacional, reducir la concentración de votantes en una sola sección y acercar los centros de votación a los domicilios de los ciudadanos.

Castillo Morales indicó que el INE implementó diversas acciones informativas para dar a conocer los cambios, entre ellas la plataforma digital "Ubica tu Casilla", campañas en medios de comunicación, difusión en redes sociales y notificaciones directas en las zonas donde se realizaron modificaciones. Explicó que el reseccionamiento se lleva a cabo cuando una sección electoral supera los tres mil electores permitidos por la normatividad, por lo que se divide en nuevas secciones con el objetivo de facilitar la instalación y operación de las casillas.

Acciones de la autoridad

Detalló que esta medida permite disminuir las filas, agilizar el proceso de votación y evitar que un mismo centro concentre un elevado número de casillas y votantes. Asimismo, precisó que la determinación de modificar una sección electoral se basa en estudios técnicos que consideran factores demográficos, crecimiento urbano, disponibilidad de espacios para la instalación de casillas y proyecciones de desarrollo habitacional.

El vocal ejecutivo reconoció que algunas personas acudieron a los sitios donde tradicionalmente emitían su voto y encontraron cambios en la ubicación de sus casillas; sin embargo, aseguró que el organismo realizó campañas previas para informar sobre estas modificaciones y orientar a la ciudadanía para localizar correctamente su centro de votación.

Detalles confirmados

Añadió que, una vez definidas las nuevas secciones y ubicaciones, estas suelen mantenerse en futuros procesos electorales, particularmente cuando las casillas se instalan en escuelas o edificios públicos que cumplen con las condiciones necesarias para su operación. Finalmente, Castillo Morales reiteró el llamado a los ciudadanos para consultar previamente la ubicación de su casilla mediante las herramientas habilitadas por el INE, especialmente en aquellas zonas donde recientemente se efectuaron ajustes a la geografía electoral.