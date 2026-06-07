Hilario González exhorta a votar en las elecciones de Coahuila

SALTILLO, Coahuila.-En el marco de las elecciones de 2026, el obispo de Saltillo, Hilario González García, convocó a la población coahuilense a participar activamente en las urnas y subrayó la importancia de que las autoridades y representantes que surjan de este proceso actúen con honestidad, justicia y sentido de servicio.

Importancia de la participación ciudadana

Tras acudir a votar en la escuela primaria Anexa a la Normal, el jerarca católico destacó que la participación ciudadana es una pieza fundamental para fortalecer la democracia y construir instituciones más cercanas a las necesidades de la población.

Señaló que el compromiso no recae únicamente en los votantes, sino también en quienes tienen la responsabilidad de organizar y conducir el proceso electoral, así como en los funcionarios públicos que asumirán cargos de representación.

Expectativas sobre los futuros funcionarios

Respecto a las expectativas sobre los futuros diputados, jueces y demás autoridades, González García afirmó que la sociedad requiere servidores públicos capaces de responder con congruencia a las demandas ciudadanas, siempre dentro del marco legal y privilegiando el bien común.

Indicó que el respeto a las leyes y a la dignidad de las personas debe ser una constante en el ejercicio del poder, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayores condiciones de paz, justicia y bienestar.

El obispo también destacó que la comunidad católica ha mantenido jornadas de oración para pedir por las autoridades y por el desarrollo ordenado de la elección. Expresó su deseo de que la jornada transcurra con tranquilidad, respeto entre los participantes y una amplia asistencia a las casillas.

Reportes de incidentes en el proceso electoral

Al ser consultado sobre reportes de incidentes registrados en algunos municipios del estado, relacionados presuntamente con el proceso electoral, evitó profundizar en los casos específicos y reiteró la necesidad de que todas las acciones se conduzcan conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos de las personas.

Finalmente, insistió en que el voto representa una herramienta clave para la construcción de una sociedad más participativa y equitativa, por lo que invitó a los ciudadanos a involucrarse de manera responsable en la vida democrática de Coahuila.