FRONTERA COAH.- En un trágico accidente ocurrido en la colonia Occidental, Dixie Guadalupe Rodríguez González, una joven de 15 años, resultó lesionada mientras esperaba el transporte público para acompañar a su madre al trabajo. "Ella me salvó la vida", mencionó mientras narra lo ocurrido.

Dixie, quien se encontraba sentada en dos sillas con muletas a un costado, relató cómo el día del accidente se encontró en el parabus con Olga Mata y Fernanda Carrillo justo antes de la llegada del autobús.

"La señora Olga se paró enfrente de mí y, de repente, escuché un fuerte impacto", recordó Dixie. Al voltear, se dio cuenta de que una camioneta de la empresa Izzi se había estrellada contra otra camioneta que estaba cerca de ellas y esta estaba por impactarlas.

El impacto fue tan violento que la señora Olga fue lanzada hacia un lado, protegiendo a Dixie en el proceso. "Ella me salvó la vida, porque me hubiera tocado todo el golpe", expresó la joven con gratitud. Al intentar reaccionar, Dixie se lanzó hacia atrás y sufrió un golpe en la cabeza, aunque no recuerda cómo se lastimó el pie. A pesar del dolor y la confusión, permaneció sentada debido a que se sentía mareada.

Testigos del accidente acudieron rápidamente a ayudarla y fueron ellos quienes informaron a su abuelita sobre lo sucedido. Dixie confesó que sentía mucho miedo en ese momento y que le hacían preguntas para asegurarse de que estaba consciente: "Me preguntaban cómo me llamaba y me decían que no me durmiera".

Además, recibió el consejo de interponer una denuncia por lo ocurrido, reconociendo la gravedad del incidente. "Yo le agradezco mucho a Diosito que no me haya pasado algo más grave; estoy muy agradecida con él y lamento mucho la muerte de la señora Olga, concluyó Dixie.