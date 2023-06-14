Embellece Cuatro Ciénegas áreas públicas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Desde el Departamento de Ecología se está trabajando en el mantenimiento y embellecimiento de las plazas y áreas naturales del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

La llegada de más visitantes los fines de semana, tiene en constantes labores de cuidado a los espacios públicos a empleados de limpieza y reforestación.

1 / 2 Esto es elemental para la preservación de todos los espacios públicos. 2 / 2 Se llevó a cabo la limpieza en la colonia Benito Juárez del municipio. ❮❯

Aprovechando la luz solar de las primeras horas del día y para evitar exposición a altas temperaturas, se llevó a cabo la limpieza en la colonia Benito Juárez del municipio.

El Director de ecología Bernabé Gómez dijo que el apoyo del alcalde Ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal Cortez, es elemental para la preservación de todos los espacios públicos.