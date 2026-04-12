Llega menor sin signos vitales a CR

SALTILLO, COAHUILA.- Un niño de nueve años perdió la vida luego de ser encontrado inconsciente en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Puerta del Oriente. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando la familia se encontraba reunida en el domicilio situado sobre la calle Oriente. De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Emmanuel Isaí Cázares, fue localizado tendido en el suelo por su tío, quien de inmediato alertó a la madre del niño. Al intentar reanimarlo sin éxito, la mujer lo trasladó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja. A su llegada, el menor fue recibido en el área de urgencias, donde la doctora en turno confirmó que ya no contaba con signos vitales. Según el informe médico, no fue necesario aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. El niño presentaba un hematoma en la ceja derecha, lo que llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones correspondientes. Familiares señalaron que el menor padecía asma, condición que podría estar relacionada con su fallecimiento. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte y descartar cualquier indicio de violencia.