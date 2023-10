En Frontera avanza firme la educación

FRONTERA, COAH.- Al destacar que la educación es y seguirá siendo su prioridad, el alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, resaltó el apoyo recibido del Rector Jesús Salvador Hernández Vélez, de quien dijo, ha logrado consolidar un sueño para los fronterenses y sus familias con la construcción de la Preparatoria Ladislao Farías Campos hoy convertido en Instituto 8 de enero.

"Estoy muy contento, pocas cosas hay que me dan satisfacción como esta que estamos viviendo el día de hoy, que ya no es una extensión ya es un Instituto que nació como una Preparatoria". Y agregó "estoy muy contento de que me haya tocado coincidir en mi administración con el Ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, quien es una persona de origen ejidal, que se construyó a través de la cultura del esfuerzo y sabe lo que representa este ejercicio para los muchachos, y bueno, algo que son cosas difíciles en un tema de la administración municipal en donde hay duras e inmaduras, pero hay maduras como ir de la mano de un rector del tamaño de don Jesús Salvador Hernández Vélez", para quien pidió un aplauso.

Dijo no saber cuánta obra va a realizar "no, se cuántas calles voy a pavimentar, cuantas lámparas voy a encender, no tengo la certeza de lo que voy a hacer, pero lo que si tengo muy firme es que el tema de la educación no lo voy a detener, la única manera que tiene esta ciudad de que tenga crecimiento ordenado y no sólo el crecimiento industrial o económico, sino que nuestros muchachos estén listos para asumir nuevas responsabilidades". Siempre de la mano de un ejidatario han iniciado las transformaciones de un país y me siento plenamente contento de que usted señor rector nos haya apoyado con este proyecto.